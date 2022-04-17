السعودية وترخيص الأسلحة.. بيان بشأن الشروط و

2022/04/17 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الأمن العام السعودي، الأحد، بيانا يوضح الشروط والخطوات اللازمة لترخيص الأسلحة الفردية.

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