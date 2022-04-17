هل ستدفع سياسات البارتي بعض محافظات كردستان الى الانفصال؟

2022/04/17 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، انفصال بعض المحافظات عن الاقليم بسبب السياسة المالية التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني مع شريحة الموظفين.وقالت دلير لـ /المعلومة/، ان “الشعب الكردي محبط من جراء تعامل الحزب الديمقراطي مع الملفات المهمة خصوصا مايتعلق بمستحقات موظفي الاقليم والسياسة المالية هناك”.واضافت ان “الحزب الديمقراطي يعمل […]

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