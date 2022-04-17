إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم .. فيديوهات جديدة أمام «فيفا»

2022/04/17 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة

جمال علام تقدم بفيديوهات جديدة تحتوى

على رصد التجازوات التي قامت بها

الجماهير السنغالية في حق البعثة

المصرية ولاعبي المنتخب المصري خلال

اللقاء الذي أقيم 29 من الشه

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