احجزوا جواز المدرب !

2022/04/17 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

عبارة صادمة دوّت متأخراً في مقرّ اتحاد

الكرة الإماراتي لكرة القدم الذي ترأسه

يوسف يعقوب السركال خلال فترته الأولى

(2004ـ 2008) بعدما فاجأ المدرب الهولندي ديك

أدفوكات إدارة الاتحاد

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