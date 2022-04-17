بلاد المؤامرات

2022/04/17 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أخبرنا السفير الإيراني في العراق

"مشكوراً" أن العراقيين غير جاهزين

لتشكيل حكومة أغلبية، ونصحنا، مشكوراً

ايضا، أن نواصل العمل مع "الحكومة

التوافقية"، والسبب كما يرى السيد

السفير أن حكوم

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