مشاجرة بين 'ابناء عم' تنتهي بمقتل أحدهم شرقي بغداد

2022/04/17 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل شخص أثر مشاجرة عائلية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مشاجرة بين ابناء عم حدثت ضمن قطاع ٥ في مدينة الصدر تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) أسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة اثر طعنه بمنطقة البطن".

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