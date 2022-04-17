المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان

2022/04/17 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت وزارة المالية ، دائرة المحاسبة اليوم الاحد ، المصادف ٢٠٢٢/٤/١٧ باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر نيسان الحالي .

حيث استأنفت دائرة المحاسبة اعتبارا من اليوم الاحد بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر نيسان .

كما تدعو كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل .

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