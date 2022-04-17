بالصورة.. حفرة كادت تؤدي بحياة سائق باص في ديالى

2022/04/17 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مراسل (بغداد اليوم) بسقوط باص صغير في حفرة مليئة بالمياه في محافظة ديالى بوقت متأخر من مساء يوم أمس.

وقال مراسلنا إن "باصاً صغيراً قد انحرف عن مساره ليسقط في حفرة مليئة بالمياه في الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة في ساعة متأخرة من مساء يوم امس".

وأضاف ان "السائق تم إنقاذه من قبل الأهالي، الذين وجهوا بدورهم انتقادات لاذعة للمسؤولين بسبب تأخر انجاز المشاريع الخدمية وترك حفر كبيرة بين الازقة والاحياء مما يهدد ارواح المدنيين"، لافتاً إلى ان "حادثة الباص شكلت جرس انذار من ان تتحول تلك الحفر الى مصائد موت للأسر اذا ما تركت دون معالجات وتسريع وتيرة العمل".

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