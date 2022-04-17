تعميم الفقر ومأسسة الجهل ... - امال قرامي

2022/04/17 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي في الوقت الذي ينغمس فيه أغلب التونسيين/ات في استهلاك ما توفّره وسائل الإعلام المرئية من وجبات «تنويمية»، والتفاعل النشط مع قضايا تتصل ب الزواج العرفي، تعدّد الزوجات ...



تنشر الهيئات والمنظمات التقارير الخاصّة بتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر في تونس واتساع «جغرافيته» ، وتعداد الفقراء والفئات التي ستكون أكثر عرضة للفقر والهشاشة ، وما سيترتب عن هذا الوضع من نتائج على مستوى الحرمان من الحقوق ......





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