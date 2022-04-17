هل يجب شرب السوائل بكثرة خلال وجبة السحور لحمايتك من الجفاف في رمضان؟

2022/04/17 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يقوم بعض الأشخاص بشرب كميات كبيرة من السوائل خلال وجبة السحور أملاً في تجنّب العطش والجفاف أثناء الصيام خلال شهر رمضان، ولكن هل ذلك مفيد حقًا؟

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