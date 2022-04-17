رئيس مجلس “الدوما” الروسي يفضح أساليب زيلينسكي الملتوية

2022/04/17 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، يحاول بتصريحه حول المفاوضات مع روسيا، كسب الوقت، ويطلب في الوقت نفسه مساعدة عسكرية من الناتو.وفي تعليقه على تصريح زيلينسكي حول استعداد أوكرانيا للبحث مع روسيا مسألة تخلي بلاده عن الانضمام إلى حلف الناتو، وبحث وضع شبه جزيرة القرم فقط […]

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