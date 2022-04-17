عن غزو أوكرانيا والازدواجية العربية 

2022/04/17 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثر الحديث مؤخراً عن انحياز الغرب وازدواجيته في وقوفه ضد اجتياح الرئيس الروسي لأوكرانيا، بأقلام عربية.

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