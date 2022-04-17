2022/04/17 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة 24 لاعبا للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني التي ستنطلق في قاعة الشعب المغلقة باشراف محمد النجار مدربا وعقيل نجم مساعداً ونجم عبد الله إدارياً وغالب الموسوي طبيباً .وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاحد ، ان " معسكر المنتخب يأتي ضمن إطار المشاركة في التصفيات التمهيدية المقبلة التي تستضيفها فلسطين خلال حزيران المقبل، مشيراً إلى أن المنتخب سيدخل معسكراً قصيراً في بغداد يستمر ثلاثة أيام يتم خلالها اختيار 18 لاعبا، ثم يغادر الأربعاء المقبل إلى دهوك للدخول في معسكر ثانٍ يستمر أسبوعين يتم من خلاله اختيار 12 لاعبا يشاركون في البطولة المقبلة .واضاف العميدي ان " الاتحاد يدرس حالياً مسألة إقامة معسكر خارجي في تركيا أو إيران، وفي النية تفعيل بروتوكول التعاون مع الأخيرة مع خوض عدد من المباريات التجريبية "، لافتا إلى أن "الاتحاد فاتح كلا من سوريا والأردن لاستقبال منتخبنا وإجراء مباريات تجريبية قبل أن يتوجه من هناك إلى فلسطين في حزيران المقبل" . وختم العميدي حديثه قائلا : " سيتم بناء منتخب للظل من اللاعبين الذين سيتم إبعادهم خلال المرحلة الحالية،وستجري الاستعانة بخدمات أي منهم وانتدابه للمنتخب الوطني في حال الحاجة إليه مستقبلا، لاسيما أن سياسة الاتحاد الحالية هي استقطاب عدد من اللاعبين الشباب والزج بهم لمنح الفريق الحيوية وتعويض غياب أو اعتزال اللاعبين الكبار" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميدي : معسكران لمنتخبنا السلوي في بغداد ودهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميدي : معسكران لمنتخبنا السلوي في بغداد ودهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).