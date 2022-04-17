شعبنا ما زال بخير..

2022/04/17 | 10:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

كثيرة هي الأحداث التي تجري في محيطنا

الإسلامي والعربي، والتي يتطلب الكثير

منها وقفة حازمة تحمل عنوان وبصمة

(الهوية الثقافية)..



وقد احتل المجتمع

العراقي الكريم صدارة هذه المجتمات في

و

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