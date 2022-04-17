الولاء للعراق في وقت الضيق !!

2022/04/17 | 10:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ الأيام الأولى لهذه الزاوية حاولت

مثل أيّ مواطن أن أفهم كيف يفكر السياسي

العراقي، لكنني عجزت..أحياناً أسمع

كلاماً منمقاً عن الديمقراطية والعدالة

الاجتماعية والحكم الرشيد.



ثم راحت هذ

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