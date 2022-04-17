انتحار فتاة تولد 2005 جنوب شرقي بغداد.. ما علاقة زوجها؟

2022/04/17 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار فتاة تولد 2005 في ناحية النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فتاة تولد 2005 أقدمت على الانتحار باسلوب تناولها مادة سامة داخل دارها ضمن ناحية النهروان التابعة لقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد".وأضاف، أنه "تم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد وقاموا ذويها باقامة دعوى ضد زوجها والتحفظ عليه".

وأوضح المصدر، أن "ذوي الفتاة أدعوا ان زوج ابنتهم هو السبب وراء انتحارها ولذلك تم رفع دعوى قضائية ضده".

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