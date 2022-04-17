ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد ثلاثية رونالدو في نوريتش سيتي

2022/04/17 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتقى البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما قاد أمس مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي (3-1)، في الجولة الـ33 من المسابقة.وأحرز رونالدو ثلاثية يونايتد، في الدقائق 7، و32، و76.وصعد النجم البرتغالي إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنكليزي، مناصفة مع مواطنه، ديوغو جوتا، […]

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