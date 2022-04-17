منها ضد لواء طيار سعودي تقاضى أكثر من مليوني دولار.. الفساد تكشف تفاصيل وتباشر 13 قضية

2022/04/17 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية عن مباشرة 13 قضية كاشفا تفاصيل في هذه القضايا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة

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