بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة للأسبوع الماضي

2022/04/17 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/8 ولغاية 2022/4/15.

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حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة للأسبوع الماضي أولاً على ايرث نيوز.

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