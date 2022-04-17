اكتشاف 23000 قطعة من النفايات الفضائية في مدار الأرض

2022/04/17 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سُجّل ما يزيد عن 23000 قطعة بقطر يزيد عن 10 سنتيمترات من النفايات الفضائية في مدار الأرض.جاء ذلك في مقال نشرته “المجلة العسكرية المستقلة” بقلم الأكاديمي الفخري الروسي في أكاديمية “تسيلكوفسكي” الفضائية الروسية، غيربرت يفريموف.وقال إن النفايات الفضائية التي تم تسجيلها وإدراجها على الكاتالوغ عبارة عن أجسام فضائية صناعية […]

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