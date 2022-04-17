2022/04/17 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار شاب بشنق نفسه في احد جوامع الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/17 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب بشنق نفسه في احد جوامع الانبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب بشنق نفسه في احد جوامع الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).