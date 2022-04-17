المشاريع النفطية تحدد الكلفة المتوقعة لخط أنابيب البصرة ـ العقبة

2022/04/17 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ وسام الملا

حددت شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الأحد، الكلفة المتوقعة لمشروع خط أنابيب البصرة ـ العقبة والطاقة الإنتاجية اليومية، فيما كشفت عن أهداف المشروع.

وقال مدير الشركة شاكر محمود، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع خط انابيب البصرة ـ العقبة كان مزعماً تنفيذه منذ العام 1982 إلَّا إن الظروف التي مرت بالعراق تسببت بتأخر المشروع"، مبيناً أنه "يهدف لزيادة الطاقة التصديرية للمنظومة الشمالية، فضلاً عن تزويد المصافي الشمالية بالنفط الخام لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في المنطقة الشمالية".

وأضاف، أن "الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أقرَّ تعديل ورسم خارطة طريق للمشروع"، لافتاً، إلى أن "إجزاء المشروع بصرة ـ حديثة، وحديثة ـ العقبة أقرَّت على أساس التمويل الحكومي مما خفض من كلف المشروع".

واوضح، أن "اجتماع مجلس الوزراء، أكَّد ضرورة دراسة الكلفة الفنية"، مؤكداً، أن "الكلفة المتوقعة للمشروع لاتتجاوز 8 مليارات ونصف مليار دولار، فيما ستكون الطاقة الانتاجية اليومية لجزء البصرة ـ العقبة مليوني برميل، أما الجزء الثاني حديثة ـ العقبة فسيكون مليون برميل يومياً".

وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأحد، ان مشروع خط أنابيب (البصرة - العقبة) من ثمانينيات القرن الماضي وليس جديداً، مبينةً ان المشروع لم يصادق عليه حتى الان.

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