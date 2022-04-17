المنتجات النفطية: مصفى كربلاء سيفتتح نهاية العام الحالي وحجم تهريب الوقود يبلغ 7 ملايين لتر وبعض المحطات تعود لمتنفذين

2022/04/17 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة المنتجات النفطية، اليوم

الجمعة، أن حجم تهريب الوقود يبلغ 7

ملايين لتر، فيما أشارت إلى أن بعض

المحطات تعود إلى متنفذين.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع

المنتجات النفطية - مدير التفتيش احسان

مو

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