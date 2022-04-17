من يقرأ التاريخ ؟

2022/04/17 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أثير ناظم الجاسور

من الواضح ان من يمارس السلطة في العراق

لم يقرأ التاريخ بشكل جيد او يحاول ان

يجد تفسيرات لأحداث تاريخية في سبيل

تبرير ممارساته السياسية والاجتماعية،

فهو على قناعة ان لكل مرح

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