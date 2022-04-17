قيادي بالإطار يحدد 3 أسباب وراء الخروقات الأمنية في ديالى

2022/04/17 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت، 3 اسباب رئيسية وراء الخروقات الامنية في ديالى.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الامن ملف حساس للغاية تستوجب الحديث بصراحة لبيان اسباب الخروقات المتكررة في ديالى والتي تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية".

واضاف العتبي، ان "ديالى في خطر دائم ولأسباب عدة ابرزها الفساد في المنظومة الامنية والذي يمثل اخطر نافذة تؤدي الى تكرار الخروقات بالإضافة الى ضعف البعد الاستخباري كما ان فشل حكومة الكاظمي في ادارة ملف الامن بشكل عام".

واشار الى ان" ديالى خاصرة بغداد ولايمكن ان تستقر العاصمة دون استقرار المحافظة"، مؤكدا ان "ملف الامن يحتاج الى قرارات جريئة تسهم في تصحيح مساراته والتحقيق في اسباب الخروقات المتكررة".

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