زيلينسكي يكرر تحذيرات بشأن احتمال استخدام روسيا لأسلحة نووية

2022/04/17 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

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كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت تحذيرات بأن على العالم الاستعداد لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية.

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية "يجب ألا ننتظر اللحظة التي تقرر فيها روسيا استخدام الأسلحة النووية"، مردفا "يجب أن نستعد لذلك".

وأضاف في المقابلة التي نشرتها ستة مواقع إخبارية الى جانب قناة الرئاسة على تلغرام أن بلاده بحاجة لأدوية مضادة للإشعاعات وملاجىء للغارات الجوية، مشيرا الى أن الروس "بإمكانهم استخدام أي سلاح، أنا على قناعة بذلك".

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