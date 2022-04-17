2022/04/17 | 10:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار شاب "شنقاً" داخل مسجد في الانبار.

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