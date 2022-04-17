2022/04/17 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

توقع البنك الدولي، ان يتراجع التضخم السنوي في العراق الى 3.3% في العام الحالي، مبينا ان عدد السكان الذين سيعيشون في فقر بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيكون بواقع 9 ملايين نسمة.

وقال البنك في تقرير له، انه "من المتوقع ان يتراجع التضخم السنوي للعراق من 6% خلال العام 2021 الى 3.3% في العام 2022 والى 3% في عام 2023،مبينا ان التضخم السنوي للعراق كان قد بلغ 0.6% في العام 2020".

واضاف ان اكبر تضخم ستشهده الدول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي إيران حيث من المتوقع ان يصل في العام 2022 الى 37.6% تليها مصر 10% ومن ثم تونس 6.4% فيما سيكون اقل تضخم سنوي في جيبوتي والسعودية بـ 2%.

كما اشار التقرير الى ان العديد من بلدان المنطقة ستشهد مزيدا من الارتفاع في اسعار الغذاء وستتعرض لخطر انعدام الامن الغذائي، مبينا ان جيبوتي ولبنان وسوريا واليمن شهدت زيادات حادة في اسعار المواد الغذائية بشكل عام.

ووفقا لتقرير البنك الدولي فان "عدد السكان الذين سيعيشون في فقر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيكون بواقع 9 ملايين نسمة بين مستويات ما قبل الجائحة ونهاية عام 2022 "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يتوقع تراجع التضخم السنوي في العراق الى 3.3%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يتوقع تراجع التضخم السنوي في العراق الى 3.3%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).