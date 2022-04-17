إعادة دفترين لتشارلز داروين بعد اختفائهما مع ملاحظة غامضة.. ماذا جاء فيها؟

2022/04/17 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفتران مملوكان لتشارلز داروين أُعيدا بأمان إلى مكتبة جامعة كامبريدج، بعد أكثر من عقدين من الإبلاغ عن فقدهما لأول مرة.ويحتوي أحد الدفترين على رسمته الأيقونية "شجرة الحياة" التي رسمها عام 1837.وظلت هوية الشخص الذي أعاد الدفترين مجهولة، ولكن تم إرجاعهما بملاحظة تقول "أمينة المكتبة، عيد فصح سعيد "

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