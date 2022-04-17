بالصور.. أصحاب شهادات الطب العام يتظاهرون أمام مبنى وزارة التعليم

2022/04/17 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر عدد من أصحاب شهادات الطب العام، اليوم الاحد، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط العاصمة بغداد.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، ان أصحاب شهادات الطب العام ويبلغ عددهم قرابة 25 شخصاً تظاهروا اليوم أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط بغداد، للمطالبة بالإسراع بمعادلة شهاداتهم.

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أصحاب شهادات الطب العام يتظاهرون أمام مبنى وزارة التعليم أولاً على ايرث نيوز.

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