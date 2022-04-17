سر خطابات زيلينسكي.. كاتب شاب وراء

2022/04/17 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابات شبه يومية، متوجها بشكل أساسي إلى شعبه، وللدول الحليفة.

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