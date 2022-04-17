الزاملي يحذر من تكرار ازمة الوقود ويوجه توصية لشرطة الطاقة

2022/04/17 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، من تكرار ازمة الوقود، فيما وجه توصية لشرطة الطاقة.

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