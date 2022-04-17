2022/04/17 | 11:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت عضو عضو ائتلاف النصر راقية الخزعلي، الاحد، مبادرة الاطار التنسيقي بشان انهاء الانسداد السياسي بالحل الامثل لازمة تشكيل حكومة توافقية، مبينة ان غياب التوافق سيؤدي الى انهيار العملية السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت الحزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “انتهاء المهل الدستورية دون توافق يدق ناقوس الخطر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي محذرا: غياب التوافق سيؤدي لانهيار العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي محذرا: غياب التوافق سيؤدي لانهيار العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).