2022/04/17 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد، حكما بسجن زوجين قاما باستدراج شخص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.وذكر بيان لمجلس القضاء، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “المجرمين قاما باستدراج المشتكي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بغية تقديم المساعدة المالية للمجرمة وبعد دخوله المنزل قام زوجها بضربه وتصويره بعد إجباره […]

ظهرت المقالة الجنايات المركزية: الحكم بالسجن على زوجين استدرجا شاب وطلبا فدية من ذويه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنايات المركزية: الحكم بالسجن على زوجين استدرجا شاب وطلبا فدية من ذويه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنايات المركزية: الحكم بالسجن على زوجين استدرجا شاب وطلبا فدية من ذويه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).