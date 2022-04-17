مستقل: الانسداد السياسي وتعطيل البرلمان يصب في مصلحة الكاظمي

2022/04/17 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو مجلس النواب المستقل حسين السعبري اليوم الاحد، ان تعطيل جلسات البرلمان والانسداد السياسي الحاصل يصب في مصلحة الكاظمي.وقال السعبري لوكالة “ايرث نيوز” ان “سبب قلة انعقاد جلسات مجلس النواب هو الانسداد السياسي وعدم التفاهم والمناكفات والصراعات السياسية بين الكتل”.واضاف ان ” التجاوز على المدد الدستورية والزحف على التوقيتات بدأ […]

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