أوكرانيا تعلق إجلاء المدنيين من الشرق بسبب

2022/04/17 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، تعليق عمل الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا، في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.

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