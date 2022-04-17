2022/04/17 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت على بعض مواقع الواصل الاجتماعي اليوم الاحد، صورة لمسن فلسطيني وهو يجلس على كرسيه رغم حالات المع التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في المسجد الاقصى المبارك.

ظهرت المقالة رغم قمع قوات الاحتلال الصهيوني..



مسن فلسطيني لم يتزحزح من مكانه داخل المسجد الأقصى أولاً على ايرث نيوز.

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