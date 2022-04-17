وزارة المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان

2022/04/17 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة المالية ،اليوم الأحد، وحدات الانفاق التابعة للوزارات مراجعة مقر الوزارة لغرض البدء بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان.

وذكر بيان للوزارة، أن “دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة لشهر نيسان الحالي”.

وأضاف أن “الدائرة استأنفت تمويل رواتب موظفي الدولة لجميع الوزارات لشهر نيسان ابتداءً من اليوم الأحد”.

ونوهت الوزارة خلال البيان، على جميع وحدات الإنفاق التابعة للوزارات بـ”مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل”.

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