صدور أمر استقدام للمدير العام الأسبق للمصرف الزراعي

2022/04/17 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الأحد، صدور أمر باستقدام المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الأسبق لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها بحكم وظيفته.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة ان أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بحق المتهم جاء على إثر المخالفات الحاصلة في المصرف الزراعي التعاوني فرع النعمانيَّة في محافظة واسط مبينةً أن المخالفات شملت منح قروضٍ للفلاحين من دون ضمانات عقارية أو كفالات والاعتماد على تنظيم كمبيالات فقط.

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