الكاظمي مهنئاً المسيحيين: لنبقى معا تحت سقف العراق عنوانا للتسامح

2022/04/17 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

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هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، المسيحيين بمناسبة عيد الفصح.

وقال الكاظمي “في عيد الفصح أتمنى للمسيحيين بالعراق خاصة، والعالم عامة عيداً مجيداً، على أمل أن يكون العيد المبارك مصدر قوة وإلهام لبلاد الرافدين”.

واضاف “لنبقى معا تحت سقف العراق عنواناً للتسامح والمحبة والسلام والتقدم”.

في عيد الفصح أتمنى للمسيحيين في العراق خاصة والعالم عامة عيداً مجيداً، على أمل أن يكون العيد المبارك مصدر قوّة وإلهام لبلاد الرافدين، لنبقى معاً تحت سقف العراق عنواناً للتسامح والمحبة والسلام والتقدّم.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 17, 2022

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