خبير قانوني يكشف عن عقوبة بائعي لحوم الحمير والكلاب في العراق - عاجل

2022/04/17 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد، عن عقوبة بيع لحوم الحيوانات كالحمير والكلاب على أنها لحوم خراف.

واورد التميمي، المواد القانونية بحق من يرتكب هذا الأمر وهي كالتالي:١.عاقب القانون 146 لسنة 1998 بالسجن من 7 إلى 10 سنة كل من يقوم بهذا الفعل الذي ينافي الأخلاق والشريعة الإسلامية ويتأتى التشديد في العقوبة إلى النزعة الجرمية العالية للفاعلين والى خسة ودناءة الفعل الذي يحوي بين طياته على الاحتيال والخداع والتضليل واستغلال النية الحسنة للناس، ناهيك عن طبيعة المجتمع العراقي الذي يأبى مثل هذه الافعال المتكررة.

٢.المسؤلية من حيث التنبيه والتوعية تلقى على عاتق الإعلام ووزارة الصحة وكذلك التوعية الدينية.

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