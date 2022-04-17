2022/04/17 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا دخول العراق عبر محافظة السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/17 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا دخول العراق عبر محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا دخول العراق عبر محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).