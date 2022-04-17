ناسا تنشر صورة مجرة حلزونية تبعد 30 مليون سنة عن الارض

2022/04/17 | 12:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسييه 96" تتأثر بقوة الجاذبية الناجمة عن المجرات القريبة منها.

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