أوكرانية تناشد محمد بن سلمان وتشعل تفاعلا بطلب مساعدة زوجها حليف بوتين المعتقل بكييف

2022/04/17 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت أوكسانا، زوجة فيكتور ميدفيدشوك، المعارض الأوكراني المحتجز في كييف والحليف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو تناشد فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للمساعدة بالإفراج

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