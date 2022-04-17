جابات على أسئلة راهنة اليسار وملفات الحرب والسلام * - رشيد غويلب

2022/04/17 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب إاعداد:يمثل الغزو الروسي لأوكرانيا تحديا للعديد من اليقينيات السياسية، وهذا يشمل اليسار الأوروبي.



وفي ظل هذه الحرب المتعارضة للقانون الدولي، هل يمكن الاستمرار في المطالبة بنزع السلاح؟ هل تحتاج أوروبا إلى جيشها الخاص؟ وكيف يجب أن يكون السلام مع روسيا مستقبلا؟ حول هذه الأسئلة وغيرها اجرت مديرة مكتب مؤسسة روزا لوكسمبورغ في بروكسل آنا شرودر،حوارا مع أوزليم ديميريل، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب ا ......





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