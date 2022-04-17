إفرازات جديدة في العراق (تفشي ظاهرة المخدرات والعنف الأسري المفرط والانتحار) - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/17 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ظواهر أفرزتها السياسة الفاشلة والمدمرة لنظام الحكم في العراق لم يشاهد مثلها من حيث شدتها وإصرارها وعنفها في العهود الماضية أصبح الإنسان العراقي تمسكه قوتان مقدرة السلطة والصبر يحقق بهما مبتغاه ورغباته وقناعته فبعض رجال السلطة إذا كان راتبه لا يكفي رغباته وحاجاته يلجأ إلى الفساد الإداري فيحقق ما يرغب به وإذا كان لا يملك السلطة والقوة ولكنه يمسك الصبر والقناعة (كنز لا يفنى..!!؟؟) يسلم أمره إلى الله ......





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