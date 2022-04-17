المرور: الطرق الخارجية غير مراقبة مروريا

2022/04/17 | 12:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بين مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العقيد الياس خضير اليوم الاحد، ان الطرق الخارجية غير مراقبة مروريا.وقال خضير لوكالة “ايرث نيوز” ان “الطرق الخارجية في الوقت الحاضر غير مراقبة مروريا حيث لا توجد كاميرات لكن هناك دوريات موجودة بين بغداد والمحافظات ونحاسب على هذا الاساس”.واضاف “اما من ناحية الكاميرات […]

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