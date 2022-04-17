2022/04/17 | 12:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ليس في موقع قوة .. ومن بين التنازلات الصدرية للأكراد "كركوك" !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر ليس في موقع قوة .. ومن بين التنازلات الصدرية للأكراد "كركوك" !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).