الصين: العثور على متحجرات ديناصور بحري عملاق عاش منذ 250 مليون عام

2022/04/17 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف العلماء الصينيون نوعا جديدا من الإكثيوصور (الديناصور البحري) عاش في ما يعرف الآن بالصين منذ حوالي 250 مليون عام.وعُثر على هيكل عظمي متحجر محفوظ جزئيا للزاحف البحري بالقرب من قرية (بايس) بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم في جنوب الصين.وقد أطلقت على الزاحف تسمية Baisesaurus robustus نسبة إلى موقع اكتشافه.[…]

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