الزاملي ووزير النفط يبحثان ازمة الوقود ومشروع أنبوب البصرة – العقبة

2022/04/17 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي ،اليوم الأحد، خلال اجتماعاً مع وزير النقط، أزمة الوقود وضمانات عدم تكراراها .

وقال الزاملي في كلمة له خلال استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار، ان “البلد يمر بعدد من الأزمات، ونحن باعتبار مجلس النواب جهة تشريعية ورقابية ممثلة الشعب، نأمل من المسؤولين التنفيذين تفهم دور المجلس الذي هو مع الجهة التنفيذية وليس ضدها”، مبيناً أنه “في حال وجود خلل ما فسنقف بالضد من ذلك”.

وأضاف أن “الاستضافات من حق مجلس النواب للتقارب وتغيير بعض القناعات”، موضحاً أنه “في كل البرلمانات تكون هناك استضافات مستمرة للجهات التنفيذية لشرح تفاصيل وزارته”.

وتابع أن “بعض الوزراء هم من طلبوا بالاستضافة”، لافتاً إلى أن “استضافة لوزير النفط جاءت بطلب من 50 نائباً وتأتي استكمالاً للاستضافة السابقة للكادر المتقدم في وزارة النفط”.

وبين: “ليس لدينا اي استهداف لأي وزير، وانما الاستضافة لكل وزير”، موضحاً أن “استضافة وزير النفط تأتي من أجل الاستفهام على هذه الأسئلة، وإذا ثبت تقصيره يحال إلى الاستجواب”.

وذكر أن “استضافة اليوم محددة بثلاث فقرات، الأولى تخص أزمة الوقود والتي تم حلها ونخشى من تكرارها مجدداً، والثانية زيادة أسعار النفط في معامل الطابوق والجص حيث إن العراق يعاني من البطالة ولابد من دعم الشباب”، مشيراً إلى أن “هناك تهريباً للنفط، ولا يمكن المساواة بين المهرب ومن يعمل بشكل مهني ونزيه”.

وتابع “سنوصي مدير شرطة الطاقة لمساعدة الوزارة في الحد من عمليات تهريب النفط”، لافتاً الى ان “الفقرة الثالثة من الاستضافة هو الخط الناقل من البصرة إلى العقبة، وما هو فائدة العراق من هذا المشروع، وهل هو استثماري أو دعم حكومي؟”.

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